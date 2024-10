Roma-Inter, Strootman in tribuna: "Finalmente sono tornato all'Olimpico, grazie per l'affetto" (VIDEO)

È stata la settimana in cui Kevin Strootman ha annunciato l'addio al calcio giocato. L'ex centrocampista della Roma è presente sugli spalti dello Stadio Olimpico per assistere alla sfida tra Roma ed Inter, in programma questa sera alle 20.45. Sui profili social del club giallorosso Strootman ha dedicato un messaggio ai tifosi: "Ciao tifosi giallorossi. Grazie per tutto l'affetto e per tutti i messaggi. Finalmente sono tornato allo stadio. Grazie e forza Roma sempre".