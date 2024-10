Roma-Inter, striscione e cori della Sud contro i Friedkin: "La vostra assenza è talmente palese...che a parlare ci avete mandato un francese" (FOTO)

La Curva Sud chiama in causa i Friedkin. Il settore giallorosso, entrato dopo 15 minuti dal fischio d'inizio di Roma-Inter per proseguire la protesta contro società e dirigenza, espone un altro striscione contro i Friedkin: "La vostra assenza è talmente palese...che a parlare ci avete mandato un francese" (in riferimento a Florent Ghisolfi, ndr). La Sud ha anche intonato vari cori tra cui: "La proprietà dove sta?".