Roma-Inter, le info per i tifosi: cancelli aperti alle 18:15 (COMUNICATO)

Domani alle ore 20:45 andrà in scena allo Stadio Olimpico il big match tra Roma e Inter, valido per per l'ottava giornata di Serie A. La società giallorossa ha annunciato tramite un comunicato tutte le informazioni utili per i tifosi che si recheranno allo stadio tra cui l'apertura dei cancelli, che avverrà alle ore 18:15. Ecco la nota: "Roma-Inter vale l'ottava giornata di Serie A, si gioca domenica 20 ottobre allo Stadio Olimpico alle 20:45.

La Roma torna in campo dopo la pausa per le nazionali. E si gioca in casa, per affrontare la squadra campione d'Italia in carica. A tutti gli effetti, si tratta del primo big match della stagione. La cornice di pubblico sarà da grande occasione, se non vuoi perderti questo evento puoi acquistare gli ultimi biglietti in vendita.

Ecco tutto quello che c’è da sapere per vivere questo appuntamento dal vivo.

Gli orari I cancelli dello Stadio apriranno alle 18:15.

Il consiglio è quello di partire da casa per tempo e arrivare in zona Olimpico almeno 90 minuti prima del fischio di inizio.

Per qualunque necessità, il giorno della partita, dalle 17:00 e fino al fischio di inizio, sarà possibile rivolgersi telefonicamente al Call Center AS Roma (06.89386000), altrimenti scrivendo una e-mail ( callcenter@asroma.it) o compilando il form.

Nella giornata di sabato 19/10, invece, si potrà avere assistenza tramite mail o form dalle 12 alle 17.

Sempre dalle 18:15, è a disposizione anche il botteghino informazioni in Viale delle Olimpiadi 61 e per acquistare gli ultimi biglietti in vendita.

I nostri store

Nell’area dello Stadio Olimpico saranno attivi due punti vendita AS Roma Store dove sarà possibile acquistare materiale ufficiale, oltre che i tre kit adidas da gioco:

Viale delle Olimpiadi, presso lo Stadio Centrale del Tennis

Punto vendita mobile nel piazzale della Tribuna Tevere

Maglia matchday

Ogni partita giocata in casa sarà accompagnata dalla nostra esclusiva Matchday T-Shirt, con rappresentazioni grafiche uniche dei nostri giocatori giallorossi che si ispirano ogni mese ad un tema differente.

Questa è la maglietta creata per Roma-Inter.

È possibile acquistarla presso il punto vendita mobile posizionato all'interno della Tribuna Tevere.

Attiva l'abbonamento, se non lo hai fatto

Se non lo hai già fatto, ricordati di aggiornare l’App "Il Mio Posto" e di attivare l’abbonamento Serie A 2024/25.

Si tratta di due operazioni obbligatorie per poter entrare allo Stadio Olimpico in questa stagione. Gli abbonamenti precedenti verranno spostati dalla Home alla sezione dello Storico.

Puoi aggiornare l’App tramite Google Play Store e App Store.

"Unstoppable - Superiamo gli ostacoli"

In occasione di questo match, torna “Unstoppable – Superiamo gli Ostacoli”, il servizio dedicato ad agevolare il trasferimento allo Stadio dei tifosi giallorossi con disabilità motoria che necessitino di carrozzina.

Anche per questa stagione, KINTO, Brand Globale di Mobilità del Gruppo Toyota e Mobility Service Provider dell’AS Roma, fornirà per tutte le gare casalinghe una flotta di veicoli Toyota adatti al trasporto di persone con disabilità motoria.

Grazie alla collaborazione con la Protezione Civile Arvalia, che sostiene l’iniziativa fin dal 2022, alcuni volontari si occuperanno del trasferimento dei tifosi allo stadio e del loro rientro alle abitazioni, assistendoli anche nel corso della partita.

Le prenotazioni potranno essere effettuate dalle 9 alle 18 (ed esclusivamente entro le 14 nel giorno pre-gara) da tutti i tifosi in possesso di un biglietto della partita o di un abbonamento.

Stop al Secondary Ticketing!

Ricordiamo che è sempre attivo il form per segnalare direttamente alla Società gli abusi sul fenomeno del Secondary Ticketing, che riguarda biglietti e abbonamenti della Roma.

Qualsiasi anomalia o gestione poco chiara nella vendita, sarà immediatamente interrotta. Come già è stato fatto dal Club in qualche caso portato all’attenzione dai tifosi attraverso questo form.

Modalità di gestione delle aree di parcheggio disabili

Le persone con disabilità munite di regolare permesso e con abbonamento/biglietto di Tribuna Tevere Disabili (solo con tariffa persona con disabilità non deambulante + accompagnatore), potranno parcheggiare all’interno dello Stadio dei Marmi.

Per tutte le altre tipologie di disabilità è previsto un quantitativo di parcheggi, fino ad esaurimento dei posti, presso lo Stadio dei Marmi, Viale dei Gladiatori e Viale Alberto Blanc. Per accedere bisogna essere in possesso dell’abbonamento/biglietto e relativo tagliando per il parcheggio disabili.

Al fine di un corretto utilizzo delle aree, il personale in servizio potrebbe verificare l’effettiva presenza a bordo della persona con disabilità titolare del parcheggio".

(asroma.com)

