Roma-Inter, i convocati di Juric: ok Dybala, Dovbyk e Le Fèe

Ivan Juric ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di domani sera contro l'Inter di Inzaghi. Il tecnico croato riabbraccia Paulo Dybala dopo aver saltato la trasferta di Monza, e potrà contare anche su Artem Dovbyk ed Enzo Le Fèe. L'ucraino era tornato acciaccato dopo gli impegni in nazionale, mentre il francese ha recuperato al meglio dopo l'infortunio al ginocchio ed è pronto per accumulare minuti. Out solamente Stephan El Shaarawy.