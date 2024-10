Roma-Inter: Hermoso verso la panchina, pronti Angelino da braccetto e Zalewski sulla fascia. A centrocampo Pisilli al posto di Koné

Domani alle ore 20:45 andrà in scena il big match tra Roma e Inter, valido per l'ottava giornata di Serie A e mister Juric sta studiando la formazione migliore per provare a battere i campioni d'Italia. Secondo quanto riportato dal sito dell'esperto di calciomercato, l'allenatore giallorosso sarebbe intenzionato a schierare Angelino come braccetto sinistro di difesa, relegando Hermoso in panchina. Sulla fascia, quindi, dovrebbe agire Zalewski. A centrocampo al fianco di Cristante ci sarà Pisilli, con Koné che partirà fuori.

(gianlucadimarzio.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE