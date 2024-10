Roma-Inter: Dovbyk in dubbio per un'infiammazione al ginocchio

C'è apprensione in casa Roma per le condizioni di Artem Dovbyk. Il centravanti ucraino non è tornato al meglio dopo gli impegni con la nazionale ("Domenica non mi sentivo benissimo, a fine partita ero molto stanco", le sue parole al termine di Ucraina-Repubblica Ceca) e ha accusato un'infiammazione al ginocchio. Nella giornata di ieri l'attaccante non si è allenato con il resto della squadra e ha svolto una seduta di scarico sottoponendosi a delle terapie. Lo staff medico è al lavoro per recuperarlo il prima possibile ma al momento la sua presenza nel match contro l'Inter, in programma domenica alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico, resta in dubbio. Dovbyk testerà le condizioni del ginocchio nell'allenamento pomeridiano.

(gianlucadimarzio.com)

