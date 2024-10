Roma-Inter: al via la vendita dei biglietti. Distinti Sud a 79 euro

Il prossimo 20 ottobre la Roma ospiterà l'Inter allo Stadio Olimpico per il primo big match casalingo della stagione. Come fa sapere il club, al via da oggi alle 16 la vendita dei biglietti: sold out la Curva Sud, 79 euro per i Distinti Sud, mentre la Curva Nord è in vendita a 50 euro. Ecco quanto si legge sul sito del club:

"Roma-Inter del 20 ottobre sarà il primo "big match" nella casa giallorossa. Esserci all'Olimpico il 20 ottobre alle 20:45 darà la possibilità di assistere a uno spettacolo che va avanti dall'11 dicembre 1927, dalla prima sfida a Milano. Dalle ore 16:00 del 1° ottobre parte la vendita dei tagliandi per sostenere i giallorossi nel primo big match casalingo. Insieme, per essere davvero uno Stadio che tutto il mondo farà tremare.

Tutte le info

Ogni tifoso potrà acquistare fino a un massimo di 4 biglietti per singola transazione.

Contemporaneamente alla vendita libera, e per tutto il periodo di vendita, gli abbonati Plus potranno usufruire di un prezzo dedicato per l’acquisto di biglietti extra anche in settori diversi rispetto al proprio abbonamento. Per esercitare la prevendita, solo online sarà sufficiente effettuare il login inserendo il PNR e la data di nascita. Ogni abbonato potrà acquistare un massimo di due biglietti in un’unica transazione."

