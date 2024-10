Altro giro, altra trasferta per la Roma. Dopo la rifinitura di questo pomeriggio, infatti, la squadra è in partenza per raggiungere Monza, dove domani alle 18 incontrerà la squadra di Nesta. Non ci saranno Paulo Dybala e Mats Hummels, tornano tra i convocati invece Le Fèe e Zalewski.