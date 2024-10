Monza-Roma, Nesta: "Juric è un grande allenatore. Mota e Birindelli recuperati, out Sensi e Gagliardini"

Alla vigilia del match valido per la settima giornata di Serie A tra Monza e Roma, il tecnico dei brianzoli, Alessandro Nesta, è intervenuto in conferenza stampa. Il club lombardo sta attraversando un periodo di crisi e in questo campionato è ancora a secco di vittorie. Ecco le parole di Nesta in conferenza stampa:

Sul recente ritiro del Monza

"L'idea è' nata in ritiro, l'abbiamo decisa insieme. E' una cosa che può servire, vedremo".

Sulla Roma

"E' una partita importante solo per la classifica a prescindere da chi affrontiamo. Dobbiamo fare un segnale alla classifica. Li abbiamo studiati, prepariamo una partita studiandoli".

Sulle ipotesi di esonero

"Io faccio il mio lavoro, venderò cara la pelle per cercare di risollevarmi".

Sul portiere titolare

"Turati è il nostro numero 1, Pizzignacco tra qualche anno lo diventerà".

Sul modulo

"A volte faccio delle scelte a seconda di alcune indisponibilità, vediamo. Dipende dal periodo. Quando saremo tutti al 100% vedremo se cambieremo".

Il siparietto sull'arbitro La Penna della sezione di Roma

"Magari è della Lazio. A parte le battute, non penso a queste dinamiche".

Le parole su Maldini e Pisilli

"Maldini? Sta crescendo molto, sono contento che vada in Nazionale. E' un giocatore speciale. Pisilli? Si vedeva già in Primavera che era forte. E' un talento, lui e Daniel devono confermarsi a questi livelli".

Su Juric

"Pressa forte, ha un'identità forte. E' un grande allenatore, mi piace molto".

Sugli infortunati

"Recuperiamo Birindelli, ciurria sta benino, vediamo se portarlo in panchina. Sta andando meglio. Sensi e Gagliardini sono out, Mota è recuperato".