MONZA-ROMA: le probabili formazioni. Torna Dovbyk, ballottaggio Soulé-Baldanzi (VIDEO)

La Roma di Juric deve dimenticare la sconfitta per 1-0 contro l'Elfsborg e oggi alle ore 18 affronterà il Monza di Nesta all'U-Power Stadium nel match valido per la settima giornata di Serie A con l'obiettivo di conquistare la terza vittoria consecutiva in campionato. I giallorossi si trovano al decimo posto in classifica con 9 punti, mentre i brianzoli sono ultimi a quota 3 e sono ancora a secco di vittorie.

Dopo il massiccio turnover effettuato in Svezia, Juric è pronto a mandare in campo i titolari: a difesa della porta di Svilar ci sarà il trio composto da Mancini-Ndicka-Angelino, sulle fasce spazio a Celik ed El Shaarawy; a centrocampo pronta la coppia Koné-Cristante, mentre sulla trequarti Pellegrini sarà affiancato da uno tra Soulé (in vantaggio) e Baldanzi, i quali agiranno alle spalle di Dovbyk. Assenti Dybala per infortunio e Hummels per sindrome influenzale.

LE PROBABILI FORMAZIONI

MONZA: Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Pessina, Bondo, Kyriakopoulos; Maldini, Caprari; Djuric.

A disp.:

All.: Nesta.

ROMA: Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Koné, Cristante, El Shaarawy; Pellegrini, Soulé; Dovbyk.

A disp.:

All.: Juric.

Arbitro: La Penna. Assistenti: Scatragli - Moro. IV Uomo: Prontera. VAR: Aureliano. AVAR: Meraviglia.

PREPARTITA

15:59 - Ecco una panoramica dell'U-Power Stadium.