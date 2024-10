Monza-Roma, le immagini da bordocampo: Pellegrini scatenato si trasforma nel "vice Juric"

Lorenzo Pellegrini, in Monza-Roma, è uscito dal campo al minuto 86 per far spazio ad Eldor Shomurodov. E una volta in panchina il capitano giallorosso si è scatenato, trasformandosi di fatto nel vice di Juric. Come rivelato dalle telecamere di DAZN, il numero 7 ha seguito con grande partecipazione gli eventi successivi: insieme a Paro è stato il primo a chiedere spiegazioni al quarto uomo dopo il contatto Baldanzi-Kyriakopoulos, reagendo in maniera stupita per la mancata concessione del rigore. Nel finale è arrivata poi la "disperazione" per l'occasione fallta da Konè.