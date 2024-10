Monza-Roma: dove vederla in tv, le probabili formazioni e le quote

La Roma di Juric vuole dimenticare l'inaspettata sconfitta per 1-0 contro l'Elfsborg e va a caccia del terzo successo consecutivo in campionato: oggi alle ore 18 i giallorossi affronteranno il Monza di Nesta all'U-Power Stadium nel match valido per la settima giornata di Serie A. I capitolini si trovano al decimo posto in classifica con 9 punti, mentre i brianzoli sono ultimi a quota 3 e sono ancora a secco di vittorie.

Dopo il turnover massiccio effettuato nell'impegno europeo, Juric è pronto a mandare in campo i titolari ma dovrà fare a meno dell'infortunato Dybala e di Hummels (colpito da sindrome influenzale e febbre alta). A difesa della porta di Svilar ci sarà il trio composto da Mancini-Ndicka-Angelino, sulle fasce spazio a Celik ed El Shaarawy; a centrocampo pronta la coppia Koné-Cristante, mentre sulla trequarti Pellegrini sarà affiancato da uno tra Soulé (in vantaggio) e Baldanzi, i quali agiranno alle spalle di Dovbyk.

DOVE VEDERE MONZA-ROMA IN TV E IN STREAMING

Imbarazzo della scelta per i tifosi che vorranno vedere il match. Monza-Roma infatti sarà trasmesso sia su DAZN sia su Sky (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport). Per quanto riguarda DAZN, è necessario connettersi all'app tramite Smart tv collegata alla connessione internet, console di gioco (Play Station e Xbox) oppure Google Chromecast, Amazon Fire Stick Tv e TIMVISION BOX. La partita potrà essere vista in streaming anche su Sky Go e NOW.

LE PROBABILI FORMAZIONI

MONZA: Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Pessina, Bondo, Kyriakopoulos; Maldini, Caprari; Djuric.

ROMA: Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Koné, Cristante, El Shaarawy; Pellegrini, Soulé; Dovbyk.

LE QUOTE