Dopo la sconfitta in Europa League per mano dell'Elfsborg, la Roma fa visita al Monza nella settima giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio, in programma alle 18.00, è andata in scena una chiacchierata a bordocampo tra Florent Ghisolfi, ds della Roma, e François Modesto, direttore dell'area tecnica del club brianzolo. Modesto, tra l'altro, è stato tra i forti candidati a sostituire Tiago Pinto dopo l'addio del manager portoghese e prima dell'arrivo di Ghisolfi.