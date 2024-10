Lecce-Hellas Verona: espulso Tchatchoua, salta il match contro la Roma

Grande tegola per l'Hellas Verona di Paolo Zanetti. Allo Stadio Via del Mare sta andando in scena la partita contro il Lecce, valida per la decima giornata di Serie A, e al minuto 40 Jackson Tchatchoua ha rimediato un cartellino rosso, lasciando gli scaligeri in dieci uomini. Oltre a dover disputare tutta la ripresa in inferiorità numerica, i gialloblù dovranno fare a meno del loro terzino anche per la partita contro la Roma, in programma domenica alle ore 18.