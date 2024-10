Juventus, lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro per Bremer: stagione finita

Enorme tegola per la Juventus di Thiago Motta. Al minuto 6 della partita contro il Lipsia Gleison Bremer era rimasto a terra in seguito a uno scontro con Lois Openda e ha immediatamente chiesto la sostituzione. Nella mattinata odierna il difensore bianconero si è sottoposto agli esami strumentali al JMedical per capire l'entità del problema e le sensazioni negative sono state confermate: lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il calciatore salterà ovviamente la partita di ritorno contro la Roma (in programma il weekend del 6 aprile) e la sua stagione può considerarsi conclusa, dato che dovrà rimanere ai box per almeno 6/7 mesi. Ecco il report medico della Juventus: "Questa mattina Gleison Bremer è stato sottoposto presso il J|medical ad approfondimenti diagnostici che hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Bremer nei prossimi giorni sarà sottoposto a intervento chirurgico".

(juventus.com)

