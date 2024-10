Ivan Juric tornerà a parlare alla vigilia della gara tra Roma e Inter, in programma domenica alle 20.45 allo Stadio Olimpico. L'allenatore giallorosso tornerà anche a parlare in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro i nerazzurri: l'appuntamento è per domani alle 14 nella sala stampa del centro sportivo 'Fulvio Bernardini'.