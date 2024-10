Juric: al momento niente esonero per non dare l'idea di voler assecondare lo spogliatoio

Non dare l'idea di assecondare il malumore dello spogliatoio: questo sarebbe il motivo per il quale Ivan Juric è ancora sulla panchina giallorossa. Secondo quanto riferito dalla giornalista Eleonora Trotta, infatti, il club non vorrebbe far passare l'idea di esonerare il tecnico per assecondare il malumore dei calciatori. La situazione, comunque, può cambiare in ogni caso nelle prossime ore.

#Roma, AL MOMENTO #Juric non è stato esonerato perché il club non vuole dare l’idea di prendere una qualsiasi decisione per assecondare un malumore dello spogliatoio. La situazione potrebbe in ogni caso cambiare nelle prossime ore o giorni.@calciomercatoit — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) October 28, 2024