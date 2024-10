Inter, Thuram: "La caviglia? Mi fa un po' male, dovrò fare gli esami"

Del match di Serie A disputato ieri a San Siro tra Inter e Torino, Marcus Thuram è stato il grande protagonista. Autore di una tripletta nel 3-2 finale, il francese ha dato ancora una volta prova di essere uno dei migliori attaccanti del nostro campionato. Dopo la sosta della Nazionali, i nerazzurri saranno i prossimi avversari della Roma, ma il calciatore arrivato a a parametro zero nell'estate del 2023, potrebbe non essere a disposizione di Simone Inzaghi. Durante la partita contro i granata, infatti, Thuram ha sentito un dolore alla caviglia, che ha fatto un movimento innaturale, e dovrà fare ulteriori esami per capire l'entità del problema. A rivelarlo è stato lui stesso durante la conferenza stampa post partita. Ecco le sue parole.

Sotto porta da parte tua c'è stato un netto miglioramento

"C’è un lavoro in allenamento quotidiano per migliorare sotto porta. Per me la cosa più importante è aiutare la squadra, poi se faccio gol ancora meglio. L’anno scorso tutti erano sorpresi che potessi aiutare così la squadra".

La caviglia come sta?

"La caviglia si è girata un po’. Ho preso una botta. Farò gli esami. È bene finire prima della sosta con tre punti cosi andiamo in nazionale leggeri".