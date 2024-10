Inter, Inzaghi: "4 vittorie consecutive all'Olimpico contro la Roma? Prima di me capitava molto meno..." - Bisseck: "Contenti di aver battuto i giallorossi"

Simone Inzaghi e Yann Bisseck, rispettivamente allenatore e difensore dell'Inter, sono intervenuti in conferenza stampa alla vigilia della partita contro lo Young Boys, valida per la terza giornata della first phase di Champions League e in programma domani alle ore 21. Tra i vari temi trattati si sono soffermati anche sulla vittoria per 0-1 ottenuta allo Stadio Olimpico contro la Roma. Ecco le loro parole.

INZAGHI IN CONFERENZA STAMPA

L'Inter ha fatto uno scatto in più: ora riesce a vincere anche senza andare a cento all'ora come a Roma?

"Non lo so, è difficile capire. Sono quattro anni che alleno l'Inter e sono quattro anni che vinciamo a Roma, prima mi sembrava capitasse molto meno. L'anno scorso abbiamo sofferto moltissimo il primo tempo. Ora posso solo dire che ho fatto i complimenti ai ragazzi per il grandissimo cuore dimostrato. Roma è un campo difficile, lo dice la storia dell'Inter: è una squadra con qualità, che ha investito molto nel fare la squadra. Io mi prendo una grande prestazione e una vittoria importante che ci deve far proseguire nel percorso che stiamo facendo. Abbiamo avuto problematiche che dobbiamo superare brevemente".

BISSECK IN CONFERENZA STAMPA

Quanto importante è stata la vittoria di Roma e quanto è difficile questa gara due giorni prima della Juventus?

"Siamo molto contenti di aver vinto a Roma, ma è una cosa relativa al passato e ora pensiamo a domani. Non sarà facile e servirà tanta concentrazione. Dopo aver vinto domani potremo parlare della Juventus".

Il vostro obiettivo?

"Vogliamo vincere tutte le partite che giochiamo. Il nostro obiettivo è rivincere lo Scudetto".