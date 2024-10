Inter: infortunio per Zielinski durante Polonia-Croazia, esce al 74'

A Varsavia in serata si è disputata la sfida di Nations League tra Polonia e Croazia, terminata 1-1: protagonisti della gara Zielinski e Zalewski, entrambi in gol. Il centrocampista dell'Inter, però, è stato costretto a chiedere il cambio per infortunio intorno al 74': Zielinski ha accusato un problema al bicipite femorale e ha lasciato il campo. Le sue condizioni verranno monitorate dall'Inter in vista della sfida contro la Roma, in programma domenica sera allo Stadio Olimpico.

?? Problema al bicipite femorale durante Polonia-Croazia per Piotr Zielinski pic.twitter.com/IVkzrRppMD — Daniele Mari (@marifcinter) October 15, 2024