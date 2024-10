Conclusa la sosta per gli impegni delle Nazionali, nel weekend torna di scena la Serie A. Domenica sera la Roma ospiterà allo Stadio Olimpico l'Inter nell'ottava giornata di campionato. Come i giallorossi anche i nerazzurri proseguono la preparazione verso il match: nell'allenamento pomeridiano Simone Inzaghi ha ritrovato in gruppo Nicolò Barella, rientrato dopo l'infortunio.

