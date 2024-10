Domenica alle ore 20:45 andrà in scena allo Stadio Olimpico la sfida tra Roma e Inter, valida per l'ottava giornata di Serie A. Come riportato dall'emittente televisiva, Simone Inzaghi può sorridere: Nicolò Barella e Tajon Buchanan hanno infatti lavorato parzialmente in gruppo e il loro recupero è sempre più vicino. Nessuna preoccupazione, invece, per Davide Frattesi, il quale ha ricevuto un duro pestone durante Italia-Israele.

(Sky Sport)