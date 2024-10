Conclusa la nona giornata di campionato il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, ha comunicato le decisioni assunte: per quanto riguarda la Roma, in virtù del doppio giallo e conseguente rosso rimediato ieri Mario Hermoso salterà il Torino. Seconda sanzione per Gianluca Mancini, Niccolò Pisilli invece è entrato in diffida. Prima sanzione invece per Koné.

