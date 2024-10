Giudice sportivo: 5mila euro di multa alla Roma per lancio di bottigliette

In merito alla settima giornata di andata di Serie A, il giudice sportivo ha squalificato per due giornate Theo Hernandez (Milan) e per una Francisco Conceicao (Juventus), Woyo Coulibaly (Parma) e Guillermo Maripan (Torino).

Stop per un turno e 5.000 euro di ammenda per il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino. Ammenda di 12.000 euro alla Fiorentina, di 5.000 al Monza e alla Roma, di 3.000 al Venezia, di 2.000 al Verona e di 1.000 alla Juventus. La multa comminata alla Roma è così motivata: "Per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due bottigliette di plastica sul terreno di gioco e due bottigliette di plastica nel recinto di gioco".

(legaseriea.it)

