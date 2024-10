FOTO - Roma-Inter 0-1

Ko dopo la sosta per le Nazionali. La Roma riprende il cammino in campionato ospitando l'Inter nell'ottava giornata: termina 1-0 per la formazione di Inzaghi. In avvio i nerazzurri spaventano la Roma con la conclusione di Thuram, su cui è attento Svilar, e la traversa di Mkhitaryan. E nel corso della prima frazione di gioco Inzaghi perde Calhanoglu e Acerbi per infortunio.

Nella ripresa si riparte da 0-0 e l'Inter sblocca la gara sfruttando una ripartenza e gli errori di Zalewski prima e Celik poi: Lautaro firma il vantaggio nerazzurro al 60'. A seguire Juric manda in campo Pisilli, Baldanzi, Soulé, Hermoso e Le Fée per invertire le sorti della sfida. E ancora una volta Svilar diventa protagonista su Thuram e due volte su Dumfries. La Roma ci prova anche nel finale con Soulé senza però riuscire a trovare il gol del pareggio. Gli scatti del match: