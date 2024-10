FOTO - Fiorentina-Roma 5-1

Serata difficile per la Roma che cade per 4-1 contro la Fiorentina di Raffaele Palladino. Alla ricerca di continuità dopo la vittoria in Europa League contro la Dinamo Kiev, i giallorossi iniziano malissimo la partita all'Artemio Franchi. Approccio sbagliato sin dai primi minuti, con la Viola che prende il sopravvento e al minuto 9 passa in vantaggio grazie a Moise Kean, recuperato all'ultimo dopo il problema accusato alla scorsa giornata di campionato. Ancora sotto shock, la Roma stacca la spina e su un ingenuità di Zeki Celik, che atterra Bove in area di rigore, regala il calcio di rigore agli uomini di Palladino. Dal dischetto non sbaglia Lucas Beltran. Viste le difficoltà giallorosse, Ivan Juric rimodella subito la squadra, facendo ben due cambi al minuto 32. I neoentrati, Koné e Zalewski, danno una scossa ai capitolini che al 39' accorciano le distanze proprio con il primo gol del centrocampista francese con la maglia della Roma. Le speranze durano ben poco, poiché due minuti più tardi, l'ex di giornata, Edoardo Bove, conduce una grande azione che Moise Kean conclude. Al termine dei due minuti di recupero, l'arbitro Sozza fischia la fine della prima metà di gioco. Nella ripresa la musica non cambia. Roma che cerca, senza successo, di riaprire la gara, Fiorentina che invece in contropiede punisce. E al minuto 52 è Edoardo Bove a calare il poker e a segnare contro la sua ex squadra. Serata che si complica ulteriormente al 65' quando l'arbitro estrae il secondo giallo a Mario Hermoso dopo un fallo su Dodo, giallorossi in 10. Al 70' la Viola trova anche il quinto gol, con l'autogol di uno sfortunato Mats Hummels entrato pochi minuti prima. Serata da dimenticare per la Roma che giovedì tornerà in campo per il turno infrasettimanale contro il Torino. Ecco i migliori scatti del match.