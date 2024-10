Fiorentina-Roma: per ordine pubblico, gli oltre 300 tifosi giallorossi entrati a ridosso dell'inizio del match

Problemi per gli oltre 300 tifosi della Roma accorsi allo stadio Artemio Franchi per assistere alla partita contro la Fiorentina. Per ragioni di ordine pubblico infatti, sarebbero stati fatti entrare poco prima del fischio iniziale del match. Questo per evitare scontri con gli ultras della Viola, che a causa dei lavori alla loro storica curva sono stati trasferiti.

? Devono ancora entrare, a 15' dall'inizio del match, la maggior parte degli oltre 300 tifosi giallorossi al seguito della squadra. Per ordine pubblico, vista la vicinanza con la curva viola 'trasferita' per lavori vicino al famoso 'formaggino', è stato deciso di aprire i varchi… — laroma24.it (@LAROMA24) October 27, 2024