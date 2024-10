FIORENTINA-ROMA: le formazioni ufficiali. Hermoso dal 1', Pisilli titolare

Dopo la vittoria di misura contro la Dinamo Kiev, la Roma fa tappa a Firenze: alle 20.45 i giallorossi sono ospiti della Fiorentina di Palladino nella nona giornata di campionato. Ivan Juric ritrova Mancini e lo schiera in difesa con Ndicka ed Hermoso, in mezzo al campo Koné è in vantaggio su Pisilli per completare il reparto con Cristante, sugli esterni Celik e Angeliño. Davanti il tecnico sceglie dall'inizio Pellegrini e Dybala alle spalle di Dovbyk.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

FIORENTINA: De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Beltran, Bove; Kean.

A disp: Terracciano, Martinelli, Baroncelli, Biraghi, Ikoné, Kayode, Kouame, Martinez Quarta, Parisi, Richardson, Sottil.

All.: Palladino.

ROMA: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Pisilli, Cristante, Angeliño; Dybala, Pellegrini; Dovbyk.

A disp: Ryan, Marin, Dahl, Baldanzi, Hummels, Le Fée, Paredes, Koné, Sangaré, Saud, Shomurodov, Soulé, Zalewski

All.: Juric.

Arbitro: Sozza. Assistenti: Passeri - Costanzo. IV uomo: Zufferli. VAR: Chiffi. AVAR: Massa.

PREPARTITA

19:35 - Il giornalista Filippo Biafora annuncia la formazione ufficiale della Roma, che scenderà in campo così: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Pisilli, Cristante, Angeliño; Dybala, Pellegrini; Dovbyk

18.55 - Tutto pronto al Franchi: