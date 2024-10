FIORENTINA-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. Tornano Dybala e Pellegrini dal 1', ballottaggio Pisilli-Koné

Sfida importante e decisiva per Juric e la sua Roma. I giallorossi sono chiamati al colpo in trasferta per dare una svolta alla propria stagione in campionato. Alle 20:45 a Firenze Pellegrini e compagni affronteranno l'ex Bove e i suoi compagni. Pochi dubbi di formazione per l'allenatore giallorosso: ballottaggio Koné-Pisilli al fianco di Cristante, l'altra decisione da prendere riguarda Zalewski e quindi Hermoso. Nel caso in cui giocasse l'ex Atletico Madrid, Angelino si alzerebbe nella posizione di quinto, altrimenti spazio al polacco. Davanti tornano Dybala e Pellegrini a supporto di Dovbyk.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Koné, Cristante, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Dovbyk

CORRIERE DELLO SPORT - Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Koné, Cristante, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Dovbyk

IL TEMPO - Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Cristante, Pisilli, Zalewski; Dybala, Pellegrini, Dovbyk

IL ROMANISTA - Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Cristante, Koné, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Dovbyk.

IL MESSAGGERO - Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Pisilli, Cristante, Angelino; Dybala, Pellegrini; Dovbyk

TUTTOSPORT - Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Koné, Cristante, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Dovbyk