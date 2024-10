Fiorentina-Roma: dura lite all'intervallo tra Juric e Mancini

Uno scontro durissimo, senza esclusione di colpi. Ivan Juric e Gianluca Mancini hanno litigato furiosamente durante l'intervallo di Fiorentina-Roma. L'episodio è avvenuto davanti a tanti testimoni, che raccontano anche di un contatto fisico tra allenatore e giocatore. [...]

A seguito della lite Mancini, che è stato sostituito da Baldanzi, non è più salito in panchina per assistere al secondo tempo, così come Cristante. I due non si sono neanche presentati davanti al settore ospiti per il saluto finale ai (pochi) tifosi romanisti presenti al Franchi. [...]

(corrieredellosport.it)

