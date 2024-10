FIORENTINA-ROMA: dove vederla in tv, le probabili formazioni e le quote

La Roma di Juric vuole dare continuità al successo per 1-0 ottenuto contro la Dinamo Kiev e oggi alle ore 20:45 affronta allo Stadio Artemio Franchi di Firenze la Fiorentina di Raffaele Palladino nel match valido per la nona giornata di Serie A.

Davanti a Svilar ci sarà la linea difensiva composta da Mancini, Ndicka e ancora Angelino; a destra giocherà Celik, a sinistra invece spazio a Zalewski. A centrocampo Cristante sarà affiancato da uno tra Koné (in vantaggio) e Pisilli, mentre sulla trequarti Dybala e Pellegrini agiranno alle spalle di Dovbyk.

DOVE VEDERE FIORENTINA-ROMA IN TV E IN STREAMING

Fiorentina-Roma sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma DAZN. Per vedere la partita in diretta è necessario connettersi all'app Dazn tramite Smart tv collegata alla connessione internet, console di gioco (Play Station e Xbox) oppure Google Chromecast, Amazon Fire Stick Tv e TIMVISION BOX. Inoltre coloro che sono abbonati anche a Sky potranno seguire il match sul canale 214 attivando 'Zona DAZN'.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA: Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Koné, Cristante, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Dovbyk.

FIORENTINA: De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi, Bove; Colpani, Beltran; Kean.

LE QUOTE

FIORENTINA-ROMA 1 X 2 EUROBET 2.45 3.20 2.95 SISAL 2.45 3.25 3.00 PLANETWIN365 2.44 3.25 2.91 SNAI 2.45 3.30 2.95

