Parole brutte di Dodo nei confronti di Pellegrini durante Fiorentina-Roma 5-1. Il centrocampista giallorosso, poco prima della fine del primo tempo, era andato a protestare con l'arbitro Sozza per una presunta trattenuta in area non segnalata dal direttore di gara. Da qui il battibecco con l'esterno brasiliano che lo ha apostrofato con queste brutte parole: "Romano di m****".