Fiorentina, Palladino: "Ci auguriamo di recuperare Kean per la Roma"

SKY SPORT - Alla vigilia della sfida di Conference League tra Fiorentina e San Gallo, Raffaele Palladino ha parlato ai microfoni dell'emittente televisiva anche delle situazioni individuali. Dopo la gara europea, la Fiorentina ospiterà la Roma domenica sera senza Gudmundsson, alle prese con una lesione, e con il dubbio Kean. "Gudmundsson ha una lesione, ma non dovrebbe essere una cosa molto lunga. Albert è un grande professionista, sa che dovrà fare la riabilitazione. Abbiamo un grande staff medico e contiamo di recuperarlo nel minor tempo possibile - le parole del tecnico viola -. Kean per la Roma? Ci auguriamo di recuperarlo, ci proveremo. Domani non verrà neanche in panchina ma ha grande voglia di giocare".