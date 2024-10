Fiorentina, Mandragora operato per una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro: salta il match contro la Roma

Brutte notizie per la Fiorentina di Raffaele Palladino. In occasione del match di Conference League contro The New Saints Rolando Mandragora ha abbandonato il terreno di gioco al 45' in seguito a un duro colpo subito al ginocchio sinistro e gli esami hanno confermato la lesione del menisco mediale. Il centrocampista è stato sottoposto a un intervento chirurgico e dovrà rimanere ai box per 45/60 giorni, motivo per cui salterà la sfida contro la Roma in programma il 27 settembre alle ore 20:45. Ecco il report medico: "ACF Fiorentina comunica che, nel pomeriggio di oggi, il calciatore Rolando Mandragora è stato sottoposto ad intervento chirurgico di meniscectomia mediale selettiva del ginocchio sinistro. La procedura chirurgica effettuata dal Prof. Mariani, perfettamente riuscita, si è resa necessaria per risolvere la lesione del menisco mediale occorsa a seguito di un trauma distorsivo durante azione di gioco. Rolando inizierà già da questa sera il programma riabilitativo stabilito".

(acffiorentina.com)

VAI AL REPORT MEDICO