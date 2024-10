Fiorentina, Gudmundsson out per infortunio contro il Lecce: in dubbio per la Roma. Si ferma anche Kean

Albert Gudmundsson ha subìto un infortunio muscolare nei primi minuti della gara contro il Lecce. L'attaccante della Fiorentina si è sentito tirare dietro la coscia ed è stato costretto al cambio. L'islandese è dunque a rischio per la gara contro la Roma, in programma domenica alle 20:45. Da valutare anche le condizioni di Moise Kean: l'ex Juventus è stato sostituito ad inizio ripresa per un problema al polpaccio.