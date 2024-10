Non arrivano buone notizie per Ivan Juric: Paulo Dybala e Mats Hummles, infatti, non prenderanno parte alla trasferta di Monza. La Joya, in campo nel secondo tempo contro l'Elfsborg, ha accusato un fastidio durante l'allenamento odierno interrompendo la seduta. Per il difensore tedesco, invece, sindrome influenzale e febbre alta.