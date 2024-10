L'allenatore del Como Cesc Fabregas ha parlato prima della sfida contro la Lazio. Il tecnico spagnolo ha detto la sua anche su Francesco Totti e sulle voci di un suo clamoroso ritorno in campo, allontando però l'ipotesi Como. Le sue parole: "Francesco Totti è una leggenda del calcio, ma non abbiamo mai mostrato interesse per lui. Ho invece chiamato Pedro a fine agosto...".

(dazn)