Boban: "Friedkin, vergognatevi. De Rossi è stato bruciato come se fosse zero, gestione inadeguata e irrispettosa"

SKY SPORT - Ospite nel programma serale "Sky calcio show" l'ex giocatore e dirigente Zvonimir Boban ha detto la sua sull'attuale situazione di crisi in casa Roma. Queste le sue parole senza mezzi termini: "Questa è una gestione inadeguata e irrispettosa per quanto riguarda i valori romanisti e i grandi nomi. C'è gente che ha fatto la storia alla Roma. Non è stato dato tempo a Totti per crescere; De Rossi è stato bruciato come se fosse zero. Ma chi siete? Vergognatevi. Questa americanizzazione non rispetta alcun valore del calcio europeo, italiano e in questo caso romano. La Roma è una grande società".