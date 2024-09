Contrariamente a quanto circolato oggi, Nicola Zalewski non verrà reintegrato nella rosa della Roma. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, al polacco non è concesso neanche di svolgere l'intera sessione di allenamento con la squadra. Infatti, il classe 2002 partecipa solamente alla parte atletica, ma non alla restante parte della sessione che prevede lavoro tattico e tecnico.

