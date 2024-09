VIDEO - Juric su Koné e Pisilli: "Mi stuzzicano molto. Hanno grandissima prospettiva e voglia di crescere"

Torna a parlare in conferenza stampa mister Ivan Juric e lo fa alla vigilia di Roma-Venezia, partita valida per la sesta giornata di Serie A e in programma domani alle ore 15 allo Stadio Olimpico. Tra i vari temi trattati l'allenatore giallorosso si è soffermato sulla possibile coppia a centrocampo composta da Manu Koné e Niccolò Pisilli. Ecco le sue parole: “A me Koné e Pisilli, generalmente, stuzzicano molto come caratteristiche, per quello che ho visto in questi giorni. Hanno voglia di crescere e lavorare: una cosa fondamentale. Già mi piacciono adesso, ma secondo me in prospettiva possono fare molto bene. Sono prospetti che mi piace avere, mi piace lavorare con giocatori così”.