VIDEO - Juric: "Hummels? Giocherà il prima possibile, sta lavorando tanto e vogliamo averlo a un buon livello. Dahl va valutato"

Torna a parlare in conferenza stampa mister Ivan Juric e lo fa alla vigilia di Roma-Venezia, partita valida per la sesta giornata di Serie A e in programma domani alle ore 15 allo Stadio Olimpico. Tra i vari temi trattati l'allenatore giallorosso si è soffermato su Mats Hummels e Samuel Dahl, ancora in attesa di disputare i primi minuti con la maglia della Roma. Ecco le sue parole: “Hummels giocherà il prima possibile. Deve ritrovare la condizione giusta, perché non ha fatto il ritiro, non ha fatto la preparazione, e ci vuole un po’ di tempo. Sta lavorando tanto, e vogliamo che lavori tanto proprio per portarlo a un livello buono. Se lavorassimo meno, ci darebbe poco e quel poco non sarebbe sufficiente. Stiamo spingendo tanto, mi auguro di inserirlo il prima possibile. Dahl è un ragazzo giovane, dobbiamo valutarlo bene. Sono ragazzi che hanno delle caratteristiche, ma bisogna essere lucidi nelle scelte”.