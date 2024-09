VIDEO - Juric esalta Pellegrini: "Ha un comportamento esemplare, ha grande voglia di dimostrare chi è"

Torna a parlare in conferenza stampa mister Ivan Juric e lo fa alla vigilia di Roma-Venezia, partita valida per la sesta giornata di Serie A e in programma domani alle ore 15 allo Stadio Olimpico. Tra i vari temi trattati l'allenatore giallorosso ha elogiato il comportamento del capitano Lorenzo Pellegrini. Ecco le sue parole: "Ha un comportamento eccezionale. Ha lavorato a parte in questi giorni e oggi vuole provare in gruppo. Ha tanta voglia di giocare anche se ha un po' di dolore, ma vuole esserci. Ha un comportamento esemplare, ha grande voglia di dimostrare chi è".