VIDEO - Juric e il rapporto con Ghisolfi: "Sono contento, stiamo comunicando molto. Possiamo dirci le cose in faccia senza nascondere niente"

Torna a parlare in conferenza stampa mister Ivan Juric e lo fa alla vigilia di Roma-Venezia, partita valida per la sesta giornata di Serie A e in programma domani alle ore 15 allo Stadio Olimpico. Tra i vari temi trattati l'allenatore giallorosso si è soffermato sul rapporto con il responsabile dell'area tecnica Florent Ghisolfi. Ecco le sue parole: "Stiamo comunicando molto, come è giusto che sia tra direttore e allenatore. Mi ha accolto veramente bene, è un rapporto professionale e umano. Sono molto soddisfatto, possiamo dirci le cose in faccia senza nasconderci niente. Sono contento".