VIDEO - De Rossi sul caso Zalewski: "Fuori rosa? Decisione presa dalla società. In caso di rinnovo penso si possa tornare alle origini"

Domani alle ore 12:30 la Roma affronterà il Genoa nel match valido per la quarta giornata di Serie A e alla vigilia del match Daniele De Rossi ha parlato in conferenza stampa. L'allenatore giallorosso ha trattato numerosi temi e si è soffermato anche sul caso Nicola Zalewski, attualmente fuori rosa in seguito al 'no' all'offerta del Galatasaray. Ecco le sue parole: "Non so se sia una decisione definitiva, non credo. E' legata al suo contratto in scadenza. La decisione l'ha presa la società e io l'ho saputo qualche giorno fa. Di definitivo nel calcio non c'è niente, se troveranno un accordo per rinnovare il contratto verrà inserito di nuovo dentro. Mi sono sempre preso le mie responsabilità quando c'era da prendere una scelta tecnica o in merito alla condotta del giocatore. Questo è un discorso che va sopra di me e ne dovete parlare con Nicola o il suo agente e con la società. Essendo legato a un contratto in scadenza, se venisse rinnovato penso si possa tornare alle origini. Credo questo, ma fai la domanda alla persona sbagliata".