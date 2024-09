VIDEO - De Rossi scherza: "Il Genoa fa più punti quando non ha il possesso palla? Allora glielo lasciamo"

Domani alle ore 12:30 la Roma affronterà il Genoa nel match valido per la quarta giornata di Serie A e alla vigilia del match Daniele De Rossi ha parlato in conferenza stampa. L'allenatore giallorosso ha trattato numerosi temi e ha scherzato anche sui dati riguardanti il Grifone, che sembra ottenere più punti quando lascia il possesso del pallone alla squadra avversaria. "In Genoa-Inter il Genoa ha il 32% di possesso palla e porta a casa un punto, va a Monza 30% di possesso palla e vince, col Verona in casa 58% di possesso palla e perde", l'analisi di un giornalista. DDR risponde prontamente con una battuta: "Se mi dici così allora gli lasciamo il 70%".