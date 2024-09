VIDEO - De Rossi difende Paredes, Cristante e Pellegrini: "Vengono rispettati meno di quanto meritano. Facciamo sentire amati i nostri giocatori"

Domani alle ore 12:30 la Roma affronterà il Genoa nel match valido per la quarta giornata di Serie A e alla vigilia del match Daniele De Rossi ha parlato in conferenza stampa. L'allenatore giallorosso ha trattato numerosi temi e si è soffermato sull'importanza e sulle critiche ricevute da Lorenzo Pellegrini, Leandro Paredes e Bryan Cristante. Ecco le sue parole: "Senza Koné lo scorso anno abbiamo vinto tante partite. Paredes, Cristante e Pellegrini ogni tanto in questa città vengono rispettati meno di quello che dovrebbero essere rispettati. Negli ultimi sei mesi abbiamo fatto sei mesi con due punti di media a campionato, che non era l’obiettivo che sognavamo ma era l’obiettivo in quel momento, con Paredes, Cristante e Pellegrini, Bove, Aouar, Renato e tutti gli altri. Ma Paredes, Cristante e Pellegrini sono giocatori importanti e ci daranno una grande mano. Kone è il giocatore che ho voluto con tutte le mie forze, sarà molto importante per noi, ma intanto rispettiamo quelli che stanno qui a tirare la carretta da tanti anni. E che a fronte di qualche prestazione sottotono, ne hanno fatte tante, tante, fatte bene. Poi, ognuno ha i propri gusti e le proprie simpatie. Ma i nostri giocatori facciamoli sentire amati perché poi ci sono anche i numeri e i numeri dicono che come squadra abbiamo fatto poco perché negli ultimi anni siamo sempre arrivati sesti, ma loro le prestazioni le hanno sempre fatte come gol, come chilometri. Esistono i numeri che non tutti conoscono. Si dice ‘quello non corre, quell’altro è lento’, ma bisognerebbe stampare le schermate dei GPS per vedere chi corre e chi non corre”.