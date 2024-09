Venezia, Di Francesco: "Sono molto legato a Roma, i tifosi e il romanismo sono qualcosa di unico"

SKY SPORT - A due giorni dalla sfida contro la Roma, in programma domenica alle 15.00 allo Stadio Olimpico, il tecnico del Venezia ed ex giallorosso Eusebio Di Francesco ha parlato ai microfoni dell'emittente televisiva. "Bisogna fare i complimenti alla società, al direttore e al presidente, che hanno lavorato benissimo in questa direzione", le sue dichiarazioni.

Sembrate un'unica cosa voi e i tifosi.

"Noi abbiamo bisogno di questo e credo sia importante tornare un po’ al passato, quando i giocatori erano più vicini ai tifosi. Penso che sia giusto, perché siamo persone come tutte le altre, non veniamo da un altro pianeta. Dobbiamo capire che abbiamo bisogno dell’affetto della nostra gente".

Che tappa è Roma e che significato ha per lei giocare contro la Roma e all’Olimpico?

"Mi è capitato tante volte. Sono molto legato alla città, prima di tutto, perché questa società è diversa rispetto a quando c’ero io. Tuttavia, i tifosi romani e il romanismo sono qualcosa di unico, come lo descrivono loro, ed è bellissimo perché solo quando lo vivi te ne accorgi. Ora però devo conquistare i tifosi del Venezia, prima di tutto, e dobbiamo farlo insieme ai miei ragazzi con l’obiettivo finale di rimanere in Serie A".