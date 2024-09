Venezia, Di Francesco: "L'esonero di De Rossi? Chiamerò Daniele. Non voglio dire cose di circostanza"

Eusebio Di Francesco, allenatore del Venezia, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Genoa, valido per la quinta giornata di Serie A e in programma sabato alle ore 15. Tra i vari temi trattati il tecnico dei lagunari si è soffermato sull'esonero di Daniele De Rossi e l'arrivo di Ivan Juric sulla panchina della Roma. Ecco le sue parole.

Ha sentito De Rossi? Vuole dedicargli un pensiero?

"Lo chiamerò e quello che devo dire lo dirò a lui. Non voglio dire cose di circostanza".