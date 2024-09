Udinese, Runjaic: "Troppi errori contro la Roma, abbiamo reso facile la partita ai giallorossi"

Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida contro l'Inter, valida per la sesta giornata di Serie A e in programma sabato alle ore 15. Tra i vari temi trattati il tecnico dei friulani è tornato a parlare della sconfitta per 3-0 contro la Roma. Ecco le sue parole.

Contro l'Inter bisognerà evitare gli errori difensivi visti nelle ultime tre gare?

"Si fanno errori nel calcio e se non ci fossero sarebbe uno sport noioso, ma sicuramente dobbiamo migliorare in certe situazioni. Ci stiamo allenando per evitare questi errori, ma bisogna considerare che sul campo ci sono anche gli avversari. Abbiamo reso troppo facile la partita alla Roma, contro l'Inter dovremo limitare il più possibile gli errori. Nella maggior parte dei casi contro squadre del genere ogni errore si paga".

Contro l'Inter si tornerà al 3-5-2?

"Non posso dare una risposta sicura ora, contro la Roma abbiamo cominciato male proprio dal punto di vista dell'energia. Non giocando bene in fase di possesso contro squadre come Roma e Inter, se si corre solo dietro al pallone la situazione diventa difficile e si commettono più errori. Abbiamo parlato della partita di Roma con i ragazzi, non è dipeso tanto dal modulo quanto dalle scelte fatte con il pallone tra i piedi, dai movimenti senza palla, dall'aggressività e dai duelli persi. Sono stati questi i fattori decisivi nella gara di Roma e non devono accadere di nuovo".