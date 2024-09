Udinese, Lucca: "Contro il Parma reazione da grande squadra, ora testa alla Roma" - Thauvin: "Dobbiamo continuare così" - Inler: "Abbiamo una nuova mentalità"

GIANLUCADIMARZIO.COM - L'Udinese è reduce dall'incredibile vittoria in rimonta per 2-3 contro il Parma e si trova attualmente al primo posto in classifica in solitaria a quota 10 punti. Il club friulano sarà il prossimo avversario della Roma in campionato (appuntamento domenica alle 18 allo Stadio Olimpico) e alcuni tesserati bianconeri hanno rilasciato delle dichiarazioni a margine di un evento organizzato alla Milano Fashion Week per la presentazione della terza maglia 2024/25.

Lorenzo Lucca: "Sono molto contento del risultato perché ce lo meritiamo dopo lo scorso anno, in cui abbiamo trascorso un periodo molto brutto. Abbiamo reagito bene dopo essere andati sotto 2-0, da grande squadra. Adesso pensiamo alla partita contro la Roma. Non eravamo scarsi lo scorso anno e non siamo fenomeni quest'anno. Serve equilibrio e pensare che non siamo fortissimi se vinciamo o scarsi se perdiamo. Bisogna stare nel mezzo perché è importante mentalmente".

Gokhan Inler (responsabile area tecnica): "Dobbiamo lavorare giorno per giorno e adesso ci concentreremo sulla Roma. Abbiamo portato una nuova mentalità, professionalità e serietà. I ragazzi hanno percepito questo. Sono contento di essere riuscito a cambiare la squadra. Abbiamo inserito tre/quattro giocatori giovani e abbiamo dimostrato che abbiamo carattere. Runjaic? Ha mentalità tedesca e mi piace. Insieme abbiamo fatto un gran lavoro, ma non basta. Dobbiamo già concentrarci sulla prossima partita".

Florian Thauvin: "Sono molto felice. È stato un grande inizio della squadra, adesso dobbiamo proseguire e continuare. È un buon momento, stiamo lavorando tanto per giocare a questo livello. Voglio essere un giocatore importante nell'Udinese e in Serie A. So che essere capitano è una grande responsabilità, ma mi sento pronto. Runjaic è un grande allenatore, con il suo staff ha fatto un grande lavoro e conosce bene il calcio. Facciamo il meglio partita dopo partita".

